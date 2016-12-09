Ulaş'ta Gençlik Koordinasyon Merkezi açıldı

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesine Ulaş Müftülüğü tarafından öğrenci ve gençlere yönelik Gençlik Koordinasyon Merkezi açıldı.

Hürriyet Mahallesi’nde ibadete yeni açılan iki katlı Hatipler Cami’nin birinci katına açılan merkezde çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.

İlçe Müftüsü Hayrettin Tanrıverdi, yaptığı açıklamada, camilerin sadece namaz kılma mekanı değil aynı zamanda birlik mekanı olduğunu söyledi.

Eğitim hizmetleri ve din hizmetleri olarak gençleri her türlü olumsuzluklara karşı korumak, eğitmek ve geliştirmek zorunda olduklarını dile getiren Tanrıverdi, “Gençleri geleceğe hazırlamak aile, okul, cami gibi müesseselerle onların zihin dünyalarını milli ve dini değerlerle doldurmak asli görevimizdir. Dolayısıyla ilçemizde yeni yapılan Hatipler Camisi’ni de bu amaca hizmet etmesi arzusu ile açtık. Gençlik Koordinasyon Merkezi ilk, orta ve lisede okuyan öğrencilerimizin hem uğrak hem de eğitim yeri olarak hizmet vermesini amaçladık. Burası milli, sosyal ve kültürler aktivitelerin işlendiği, çeşitli sportif faaliyetlerin yapıldığı bir merkez olacak.” ifadelerini kullandı.