Ulaş'ta “Gençlik ve Güvenli Gelecek” konulu konferans düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans gerçekleştirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansta, terör örgütleri, terör örgütlerinin eleman temini gibi konularda öğrenciler bilinçlendirildi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta polisler, terör örgütlerine karşı çok yönlü sürdürülen mücadelenin etkinliğini artırmak ve başta öğrenciler olmak üzere toplumun her katmanına ulaşmayı sağlamayı hedeflediklerini anlattılar.
Polisler, öğrencilere ülke aleyhine yıkıcı, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine karşı ortak mücadele bilincini geliştirme konusunda bilgiler verdi.
Konferansa öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Ulaş'ta “Gençlik ve Güvenli Gelecek” konulu konferans düzenlendi
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