Ulaş'ta “Gurbetten Sılaya” festivali
SİVAS (AA) – İstanbul'da faaliyet gösteren Yenikarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Ulaş ilçesinde "Gurbetten Sılaya" adlı festival düzenledi.
Yenikarahisar Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Sivas'ı geliştirmemiz lazım, Sivas'ın işe aşa ihtiyacı var. Onun için bir olacağız, birlikte olacağız, Sivas'a sahip çıkacağız. Bunun için de Sivas'a yeni yatırımların gelmesi lazım. Özel sektör ve resmi yatırımların en kısa zamanda Sivas'a geleceğine inanıyorum." dedi.
Kenevir yetiştirme konusundaki çalışmaların son aşamaya geldiğini aktaran Özyürek, hayvancılık ve tarımla ilgili çalışmaların da devam ettiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Turan İlbey de şunları kaydetti:
"Bu tür festivaller birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya vesile oluyor. Bugün burada kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyorsunuz. Festival sılayı rahim, uzağı yakın etmek, gurbeti paylaşmak, akrabaları ziyaret etmek, birlik beraberlik, kardeşlik demek. Bu manada bizi bu meydanda toplayan dernek başkanı Basri Göktaş'a şükranlarımı arz ediyorum."
Konuşmaların ardından halaylar çekildi.
"Festival ağası" seçilen Şahin Akkuş, derneğe 35 bin lira bağışta bulundu.
Festivale, çok sayıda vatandaş katıldı.
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