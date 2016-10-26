Ulaş'ta iğne oyası kursu açıldı

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara için iğne oyası kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayrettin Doğan, kursa 15 kursiyerin katıldığını ve 2 ay süreceğini aktararak, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini belirtti.

Doğan, kursların ev kadınlarına meslek edindirdiğini, sosyalleştirdiğini, kaynaşma ve dayanışmayı artırdığı gibi komşuluk ilişkilerini de pekiştireceğini vurgulayarak, “Kursiyerlerimiz aynı zamanda meslek öğrenerek kurs sonrası evlerine yapacakları iğne oyalarıyla aileye maddi kazanç sağlayabilecekler. Kursa kayıtları devam ediyor ve başvuru süresi1 Kasım’da sona eriyor.” diye konuştu.

Kursiyerlerden Tülay Gencer de Doğan’a teşekkür ederek açılan kurs sayesinde hem sosyalleştiklerini hem arkadaşlık kurduklarını hem de eve mahkum olmaktan kurtulduklarını belirtti.