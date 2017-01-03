Ulaş'ta İngilizce yarışma düzenlenecek

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik olarak İngilizce Olimpiyatları Bilgi Yarışması düzenleneceği bildirildi.

Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce merkez ve köylerde eğitim öğretim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında, İngilizce Olimpiyatları Bilgi yarışması düzenleneceğini söyledi.

Yarışmayla ilçede yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tutum oluşturmayı hedeflediklerini belirten Altun, “Kendilerini başka bir dilde ifade edebilme, yatkınlığını geliştirebilmek ve dil öğrenmeye olan ön yargıları ortadan kaldırabilmek adına böyle bir yarışma yapıyoruz.” dedi.

Altun, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.