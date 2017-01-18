Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifika aldı

SİVAS (AA) – Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadınlara yönelik açılan etek dikimi ve iğne oyası kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlenen törende 29 kadın kursiyere sertifika verdi.

Daha sonra kursiyerlerin çalışmalarından oluşan serginin açılışını yapan Altun, kursları önemsediğini ve kursiyerlere öğrendikleriyle ailelerine katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Altun, kadın ve erkeklerin talepleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yeni kursların açılabileceğini de ifade etti.

Törene, Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Hayrettin Doğan, kurum amirleri ve kursiyerler katıldı.