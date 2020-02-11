Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde geleneksel el nakışları kursuna katılan 15 kadın kursiyer, sertifikaların aldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından el sanatları teknolojisi nakış öğretmeni Neslihan Karakaş nezaretinde müdürlüğümüz ek binasında 7 Ekim 2019'da açılan ve dört ay süren kursumuzun tamamlanmasıyla kursa katılan 15 kadın kursiyerimize yapılan sınav sonucunda sertifikaları verildi. Kursiyerlerimizi kutluyorum." diye konuştu.
Kurs boyunca hazırlanan el nakışlarından sergi açılacağını ifade eden Coşgun, "İnşallah kursiyerlerimiz kurs boyunca öğrendiklerini devam ettirirler ve ailelerine maddi katkı sağlarlar." dedi.
Coşgun, kadınların talepleri doğrultusunda kursların devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Ulaş'ta kadın kursiyerler sertifikalarını aldı
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