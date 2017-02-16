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Ulaş'ta kalorifer ateşçiliği kursu açıldı

16 Şubat 2017 Perşembe, 13:30

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SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde katı yakıt kalorifer ateşçiliği kursu açıldı.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayrettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müdürlüğün ek binasında vatandaşların istekleri üzerine açılan kursun, 32 saat süreceğini ve kursa 28 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kursun teorik ve pratik olarak verildiğini belirten Doğan, kurs sonunda kursiyerlerin sınava tabi tutulacağını ve başarılı olan kursiyerlere sertifikalarının verileceğini aktararak, “İlçede kaloriferli binaların sayısı arttı. Sertifikası olanlar için yeni bir istihdam alanı oluşturduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

Eskikarahisar köyünde ikamet eden ve kursa eşi Dürdane Dolmuş ile katılan Mevlüt Dolmuş, kurs sonunda eşiyle sertifika alarak bu alanda çalışmak istediklerini ifade etti.

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