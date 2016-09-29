Ulaş'ta kömür yardımına başlandı

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtmaya başladı.

Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SYDV elemanlarının tespit ettiği, ilçe, belde ve köylerde yaşayan, şehit aileleri ve gazilerin de aralarında bulunduğu ihtiyaç sahibi 260 aileye kömür yardımı yapacaklarını söyledi.

Birey sayısına göre ailelere kömür verileceğini aktaran Altun, 449 ton kömürün dağıtılacağını ifade etti.

Kar yağmadan kömürleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istediklerini dile getiren Altun, talepler doğrultusunda yardım yapılacak aile sayısının artabileceğini de sözlerine ekledi.