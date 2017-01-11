Ulaş'ta, kültür olimpiyatları bilgi yarışması yapılacak

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, “Kültür Olimpiyatları” bilgi yarışması yapılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların erken

yaşta gelişimlerini desteklemek ve katkı sağlamak için kültür olimpiyatları bilgi yarışmasını düzenlendiklerini söyledi.

Yarışmanın öğrencilerin gelişimi açısından faydalı olacağını aktaran Aslan, “Öğrencilerin eksiklerini gidermeleri ve onlara yol göstermek için böyle bir yarışma yapıyoruz. Kültür Olimpiyatlarında öğretmenlerin, öğrencilerini daha iyi tanımaları, öğrencilerinin

akademik gelişimlerini yakından izleyebilmeleri, eğitim ve öğretim süreçlerini planlamalarına

yardımcı olunmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Aslan, ayrıca yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini belirtti.