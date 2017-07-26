Ulaş'ta Kur'an kursları yarışacak

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde Kur’an kursları arası bilgi yarışması düzenlendi.

Ulaş Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmaya ilçe merkezi ve köylerindeki Kur’an kursu öğrencileri katılacak.

Ulaş Müftüsü Hayrettin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın dört gurup halinde yapılacağını söyledi.

Tanrıverdi, bilgi yarışmasının finalinin 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.30’da Merkez Camisi’nde yapılacağını ifade etti.

Öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi göstermelerinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanrıverdi, “Bilgi yarışmasında öğrencilerimizin gerek Kur’an sevgisini, gerek din bilgisi sevgilerinin arttırılmasını amaçladık.” dedi.

Yarışmada başarılı olan öğrencilere sürpriz hediyelerin verileceğini de belirten Tanrıverdi, final yarışmasına Ulaş halkını davet etti.