Ulaş'ta “Matematik Olimpiyatları” düzenlenecek

SİVAS (AA) – Ulaş’ta “Geleceği İşleyen Hünerli Eller” Projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde eğitim gören ortaokul öğrencileri için “Matematik Olimpiyatları” bilgi yarışması düzenlenecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Ulaş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılacağını söyledi.

“Matematik Olimpiyatları” bilgi yarışmasına her öğrenci kendi öğrenim gördüğü okullarda katılacağını aktaran Aslan, “Öğrencinin öğretim ve öğrenim sürecinde matematiğe karşı ilgi uyandırma, olumlu tutum

geliştirme, inceleme ve araştırma alışkanlığı yaratma, günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözmede matematiksel düşünce yapısını

kullanma alışkanlığı edinmesini amaçladık.” diye konuştu.

Aslan, başarılı öğrencilerin bisikletle ödüllendirileceğini belirtti.