Ulaş'ta müdürler kurulu toplantısı düzenlendi

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ilk müdürler kurulu toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim salonunda Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanmak için yapılacak çalışmalar ve ilçe bazında eğitimde gelinen nokta değerlendirildi.

Aslan, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, ilçedeki okullarda başarı çıtasının daha da yükseğe çıkaracaklarını belirtti.

Okul müdürleriyle birlikte olarak eğitim öğretim konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Aslan, bu toplantıların eğitim ve öğretimde etkili olduğunu ifade etti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezi̇k ve okul yöneticileri katıldı.