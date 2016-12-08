Ulaş'ta öğrenci servis araçları denetlendi

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde taşımalı öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.



İlçe girişinde çeşitli köylerden ilköğretim ve ortaöğretim okullarına taşıma yapan, öğrencilerin bulunduğu araçlar, trafik ekipleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından durdurularak, lastik, emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, kalorifer ve araç muayeneleri gibi kriterler açısından değerlendirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Velilerin emaneti öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.” dedi.

Öğrenci servis araçlarının denetimine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Fehmi Doğan ve okul müdürleri katıldı.