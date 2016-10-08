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Ulaş'ta öğrenci servis araçlarına araç takip sistemi

08 Ekim 2016 Cumartesi, 14:09
Ulaş'ta öğrenci servis araçlarına araç takip sistemi takıldı

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SİVAS (AA) – Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köylerden ilçedeki okullara öğrenci taşıyan 39 servis aracına araç takip sistemi taktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, kış koşulları ile birlikte araçların nerede olduğunu, bu sistemle kolaylıkla öğreneceklerini söyledi.

Arıza yapan ve yolda kalan araçlara hızlı biçimde ulaşacaklarını belirten Aslan, “Kurulan sistemle aynı zaman da öğrenci velileri, öğrencilerini taşıyan araçların nerede olduğunu akıllı telefonlarına indirecekleri uygulama ile takip edecek. Çocuklarını taşıyan araçların nerede olduklarını öğrenebilecekler.” dedi.

Servis aracına araç takip sistemi takılan Hakan Koçak, hayata geçirilen uygulama nedeniyle Aslan’a teşekkür etti.

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