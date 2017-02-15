Ulaş'ta öğrenci taşıma güvenliği

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde öğrenci taşıma araçlarının güvenliği toplantısı yapıldı.

Ulaş Kaymakam Vekili Musa Aydemir, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin okullarına gidiş gelişlerinin emniyetinin ve güvenliğinin çok önemli olduğunu söyledi.



Öğrenci servis sürücülerinin şartname kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Aydemir, ”Öğrenci velileri çocuklarını bizlere ve sizlere güvenerek okullarına gönderiyor.” dedi.

Servis sürücülerine araçlarına fazla ve öğrenci olmayanların dışında yolcu almamaları uyarısında bulunan Aydemir, kurallara uyulmasını istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan da servis araçlarına araç takip cihazı taktırdıklarını belirterek, “Araçların yerlerini anında tespit ediyoruz. Bunun yanı sıra araçların takibi okul müdürleri ve emniyet ekipleri tarafından yapılıyor.” diye konuştu.

Toplantıya, ilçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Erkan Özkan, ilçe Emniyet Amiri vekili Sami Dikme, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Fehmi Doğan, okul müdürleri, servis kooperatif temsilcileri, okul aile birliği başkanları ve servis sürücüleri katıldı.