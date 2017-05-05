Ulaş'ta öğrenciler hayallerini hikayeye dönüştürüyor

SİVAS (AA) – Ulaş’ın Eskikarahisar köyündeki birleştirilmiş sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, hayallerini hikayeleştiriyor.

Eskikarahisar İlkokulu’ndaki 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, kendilerinin de içerisinde yer aldığı hayallerini içeren hikayeler yazıyor.

Eskikarahisar İlkokulu Müdür Yetkili öğretmeni Nazan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimin en temel amaçlarından birinin de öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Öztürk, “Türkçe dersinde yazma becerisini geliştirmek için hikaye oluşturma çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilere hikayede kullanacakları 10 kelimeyi veriyoruz. Bu kelimeleri kullanarak öğrencilerin hayal dünyalarında oluşturduğu hikayeyi yazmalarını istiyoruz. Hayal güçlerinin sınırlarını aşarak yazdıkları hikayeleri de arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Bu çalışma sayesinde öğrenciler, yazma becerisi geliştiriyor, kendilerini daha rahat ifade ediyorlar.” şeklinde konuştu.

Öztürk, öğrencilerin yazdıkları hikayeleri kitap haline getirerek öğrencilere dağıtılacağını da sözlerine ekledi.