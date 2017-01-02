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Ulaş'ta öğrencilere milli ve manevi değerler eğitimi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:00

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SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde, öğrencilere milli ve manevi değerler eğitimi veriliyor.

İlçe Müftüsü Hayrettin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında yapılan protokol gereğince ilçe merkezi ve köylerde eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yıl sonunda kadar milli ve manevi değerlerle ilgili seminerler verildiğini söyledi.

Milli ve manevi değerler eğitimlerinde öğrencilere, birlik ve beraberliğin öneminin alatıldığını belirten Tanrıverdi, “Bu milletin istiklal ve istikbaline kurşun sıkmak üzere kalkışmada bulunan asker kılıklı vatan hainlerinin hainliklerinin unutulmaması için öğrencilerimize 15 Temmuz ve milli ve manevi değerlerimizin anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

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