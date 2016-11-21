Ulaş'ta öğretmenlere başarı belgesi verildi

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, proje ve etkinliklerde başarı gösteren idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verdi.

Altun, makamında ağırladığı öğretmen ve idarecileri, gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaymakam Altun, “İnşallah önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında da sizlerden projeler bekliyoruz. Proje yapımında Kaymakamlık olarak her türlü desteği sağlayacağız.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan ise başarı belgesinden dolayı Kaymakam Altun’a teşekkür etti. Verilen başarı belgesinin motivasyonlarını artıracağını belirten Aslan, daha başarılı projeler yapacaklarını söyledi.

Daha sonra idareci ve öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi.