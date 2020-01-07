Ulaş'ta TARSİM'den tanıtım ve bilgilendirme toplantısı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım Sigortalar Havuzu (TARSİM), üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Ulaş Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin işleyişi, tarım sigortası yaptırmanın faydaları ve önemi, bitkisel ürün, kuraklık verim sigortası, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayat sigortaları konusunda bilgiler verdi.
Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Ziraat Bankası Şube Müdürü Mutlu Yelboğa, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri ve çiftçiler katıldı.
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