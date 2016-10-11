Ulaş'ta TEOG öncesi veliler bilgilendirildi

SİVAS (AA) – Ulaş ilçesinde, Mehmet Ali Demet İlkokulu/Ortaokulunda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı hakkında veliler bilgilendirildi.

Okul müdürü Yusuf Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayının son haftasında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek TEOG öncesinde öğrenci velileriyle okulda toplantı yaptıklarını aktardı.

Yine planlama doğrultusunda 8. sınıf öğrencilerinin evlerini öğle aralarında ziyaret ettiklerini de belirten Uzun, ziyaret esnasında öğrencilerin hem ailelerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını hem de öğrencilerin ders çalışma ortamlarını görmüş olduklarını söyledi.

Uzun, ziyaretlerde velilere öğrencilerin TEOG’a hazırlanırken yapmaları gerekenleri anlattıklarını da ifade etti.