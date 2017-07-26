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Ulaş'ta traktör devrildi: 1 yaralı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:05

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Ulaş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar köyünde ehliyeti bulunmayan O.A. (17) ailesinin evde olmadığı sırada kontak anahtarı üzerinde bulunan 58 AZ 489 plakalı traktörü alarak çıktı.

O.A, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörü şarampole devirdi.

Kazada yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan O.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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