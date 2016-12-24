Ulaştırma Bakanı Arslandan, Akhisara 2 büyük müjde

Bakan Ahmet Arslan, beraberindeki Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvener, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber ve Uğur Aydemir, Akhisar Belediye Başkanı Salih Süratli, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit ve bir çok daire müdürleri ile birlikte yol yapımını üstlenen firmanın şantiyesinde son incelemeler hakkında bilgiler aldı.

Akhisar’da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Ahmet Arslan Akhisar çevre yolunun 2017 yılının sonlarında demiryolunun ise 2017 yılının ortalarında bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Arslan yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bugün Manisa’da bir çok projeyi hem gezdik ve ayrıca inceledik, Soma’da çevre yolunu hizmete soktuk. Akhisar’da keza çevre yolunun keza demiryolunun kısaltılmasının da ne değin önemli ihtiyaç olduğunu zaten biliyorduk. Sayın valimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte her platformda bunun istişaresini yapıyoruz. Dolayısıyla araştırmalar belli bir aşamaya geldi bugün de hem yolu geçerek hem şantiye ziyaretinde bulunarak arkadaşlardan gerekli bilgileri aldık.

Akhisar çevre yolu fazla manâlı, bilhassa ağır araç trafiğinin çok yoğun olduğu bölgede ağır araç trafiğinin büyük kasaba dışına çıkarılması çok çok önemliydi. Hal böyle olunca daha önce Gölmarmara yolundan gelen yolun 5 buçuk kilometresi takriben alt yapısı tekrar biz o yolun keza daha aşağı yapısını ayrıca geriye doğru kalan 8 kilometrenin yapılmasını tek bir ihale olarak yaptık bu kapsamda 5 buçuk kilometrenin sıcak asfaltı da yapıldı ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de egzersiz devam ediyor, 2018 yılının ortaları gözükmekle birlikte 2017 yılının sonunda bitirilmeleri konusunda arkadaşlar bunun da konuşmasını yaptık. İnşallah doğaüstü bir gayretle geriye doğru kalan 8 kilometreyi de 2017 yılının sonunda bitirip dolayısıyla Akhisarlıların ve bölgenin hizmetine sunmayı istiyoruz. Bununla ilgili gelinen nokta hoşnutluk verici ve bir sayı daha paylaşmış olayım. Ayrıca hizmete açılan 5 buçuk kilometrenin hem şuan aralıksız 8 kilometrenin ikisinin toplam ihale bedeli 94 milyon Türk Lirası, eski parayla 94 trilyon Türk Lirasıdır. Biz geçmişte 94 trilyon para bulduğumuz zaman Türkiye olarak bayram ediyorduk şu anda yalnızca bir ilçemiz de 94 milyonluk çevre yolu yapıyoruz. Tabiki Akhisar’a Manisa’mıza insanlarımıza helali hoş olsun. Sonuçta onların emekleri ile onların destekleri ile geldiğimiz noktadaki hizmeti onların hizmetine sunuyoruz. Bu birinci projeydi. Akhisar açısından üstelik özellikle demiryolu fazla fazla manâlı, Soma’dan gelen demiryolunu Akhisar’a sokmadan özellikle ayrıca de güzergahı takriben 4.2 kilometre kısaltacak yeni bir güzergahla Akhisar’ın dışına alıyoruz. Çevreyolunun da hemencecik paralelinde devam ediyor. Daha Aşağı inşa yüzde 90’ların üzerine geldi bitti. Üst inşa ile ilgili demiryolları kendi imkanlarımızla yapacağız. Oradaki hedefte önümüzdeki yılın 8.ci ayında son vermek oysa tekrar içeride bir pazarlık daha yaptık, sekizinci avuç içi kalmasın en azından okulların kapanması ile birlikte turizm sezonunun yoğunluğu başladığında biz bu trafiği de şehrin içerisinden çıkarmış olalım dedik. Böylece Akhisar’ın çok önemsediği aslında ihtiyacı olan iki projeyi de biz önümüzdeki sene bir tanesini yıl içerisinde bir tanesini sene sonunda bitirip Akhisarlıların hizmetine sunmuş olacağız.

Manisa, Akhisar ve Soma fazla manâlı bir kavşak noktası, yalnızca kendisine hizmet istemiyor bölgeye ve ülkeye hizmet istiyor bunları yaparken bölgemizin ve ülkemizin ekonomisinin büyümesini ticaretini ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacağız” dedi.

Program sonunda Manisa Milletvekili Uğur Aydemir Bakan Arslan’a Akhisar’a özgü zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt taktim ederken Akhisar Belediye Başkanı Salih Seri ise Spor Toto Süper Lig’de uğraş veren Akhisar Belediyespor’un 45 numaralı ve gerisinde Ahmet Arslan yazılı formayı ibraz etti.

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