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Ulaştırma Bakanlığından Gaziantepe 2 büyük müjde

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2017 bütçe planlamasında Gaziray Projesi ve yeni havalimanı terminali olduğu müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu.

10 Kasım 2016 Perşembe, 11:09
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2017 bütçe planlamasında Gaziray Projesi ve yeni havalimanı terminali olduğu müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Milletvekili Koçer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ulaştırma Bakanlığının 2017 bütçe planlamasında Gaziantep Gaziray Projesi ve Gaziantep’e yeni havaalanı terminaline de yer verildi” ifadelerini kullandı. 

Lider Olgun
 

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