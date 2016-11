Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: Bu kayıp mıdır?

Bakan Arslan, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün yasama ve yürütmenin farklı olması gerektiğine ilişkin sözlerine cevap verdi. Arslan, hükümetle AK Parti grubunu yürütmeyi yasama ile ayırmanın engel olmadığını belirterek, “‘AK Parti yüzünden on dört yıllık kayıp var, bundan sonradan da on takvim kayıp olmasın’ dendi, ben bu kaybın ne olduğunu söyleyeyim: 36 tane havalimanı vardı, sadece 26 tanesi çalışıyordu, AK Parti doğru ve AK Parti hükümetleri sayesinde 55 her birine çalışıyor.35 milyon yolcu taşınıyorken 185 milyon gezgin taşınıyor, bu kayıp mıdır? Ücret gelirlerinin yüzde 80’ine yakını faize bu arada yüzde 15’lere düşmüştür. Bu kayıp mıdır? Çabuk tren düş ediyorken, bugün AK Parti hükümetleri bir uçtan bir uca Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek süratli trenine sahip ülkeyiz. Bu kayıp mıdır?Marmaray Projesi bitmiştir; 50 milyondan, 150 milyondan artı yolcu taşınmıştır.

Bu kayıp mıdır? Avrasya Tüneli sona ermek üzeredir. Bu kayıp mıdır? Dünyanın en büyük havaalanı yapılıyor. Bu kayıp mıdır? 3 bin dolar gelirden 9 bin 500 dolar gelire gelmişiz. Bu kayıp mıdır? Bunları kayıp sayıyorsanız evet, ama vatandaş bunları kayıp saymadığı için desteğini ardına kadar devam ettiriyor” dedi.

Ahmet Umur Öztürk