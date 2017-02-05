Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

– “Güçlü bir şekilde tek başına iktidarı başa getirmezseniz kimlere muhtaç olduğunuzu 7 Haziran’da gördük. Bu sistem, ben gücümü PKK’dan, dağdan alıyorum, sırtımı dağdakilere yaslıyorum diyenlere bakanlık teklif etmek zorunda kaldı. Bu sistem HDP’liye bakanlık teklif etmek zorunda kaldı. İşte savundukları sistem bu. Biz yeni sitemle beraber 2 başlılığı ve ülkenin geleceğe güçlü yürümesindeki engelleri kaldırmak istiyoruz”

AKSARAY (AA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, koalisyon dönemlerine geri dönmemek için başkanlık sisteminin gerekli olduğunu belirterek, “Güçlü bir şekilde tek başına iktidarı başa getirmezseniz kimlere muhtaç olduğunuzu 7 Haziran’da gördük. Bu sistem, ben gücümü PKK’dan, dağdan alıyorum, sırtımı dağdakilere yaslıyorum diyenlere bakanlık teklif etmek zorunda kaldı. Bu sistem HDP’liye bakanlık teklif etmek zorunda kaldı. İşte savundukları sistem bu. Biz yeni sitemle beraber 2 başlılığı ve ülkenin geleceğe güçlü yürümesindeki engelleri kaldırmak istiyoruz.” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Aksaray’a gelen Arslan, AK Parti Aksaray İl Başkanlığının düzenlediği programda partililerle bir araya geldi.

Arslan, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşması için başkanlık sisteminin gerekli olduğunu bildirdi.

Bunun için milletin vereceği kararın önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

“Hizmetlerin daha iyi yapılması için güçlü, istikrarlı geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir irade lazım. Bundan sonraki sözü millet söyleyecek. Bizler mecliste 316 oyumuzun arkasında durarak üzerimize düşeni yaptık. Artık söz sizde. Nasıl ki bugüne kadar istikrarın, güvenin arkasında durup AK Parti’yi güçlü şekilde buralara getirdiyseniz, nasıl ki Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin ve dünyadaki mazlumların ve mağdurların umudu yaptıysanız yine aynı şekilde desteğinizi bekliyoruz. İnşallah bugünden sonra da kararınızın arkasında durarak, nisan ayındaki seçimde evet diyerek ülkemizi geleceğe, 2023, 2071, hedeflerine taşıyacaksınız. Bu konuda hiç şüphemiz yok.”

Birilerinin başkanlık sistemiyle beraber Cumhuriyet’in elden gideceğini iddia ettiğini belirten Arslan, böyle bir durumun olmadığını her platformda dile getirdiklerine işaret etti.

Bakan Arslan, demokratik hukuk cumhuriyetinin aynen olduğu gibi devam edeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet elden gidiyor diyenlerin aslında kaygısı cumhuriyet değil, hükümet sistemi, irade sistemidir. Vesayet rejimi gereği, sizden yetki almasalar dahi sizin yetki verdiğiniz hükümetlerin işine bugüne kadar hep burunlarını sokmuşlar, hep vesayet rejimleri olarak biz varız demişler. Asıl korkuları bu vesayet rejimi çerçevesinde perde arkasında kullandıkları ama sizden almadıkları yetki ellerinden tamamen gidecek, bence ondan korkuyorlar. ‘Eyvah milletten almadığımız ama vesayet rejimi gereği kullandığımız bir perde arkası yetkimiz vardı, o gidiyor’ diyorlar. Korkuları ondan. Oysa biz yaptığımız değişiklikle ülke güçlü olsun istiyoruz.”

– “Bu sistem HDP’liye bakanlık teklif etmek zorunda kaldı”

Milletin artık kendi Cumhurbaşkanını seçtiğini ve sandıktaki seçimle beraber hükümetini de kendisinin seçeceğine değinen Arslan, şunları kaydetti:

“Allah’a şükür Cumhurbaşkanını kendisi seçen bir milletin güçlü bir cumhurbaşkanı var. Bunu dünya kabul ediyor. Ama hükümetin de hükmet etmenin de yürütmenin de tek elde toplanması, tek elden güçlü olması lazım. Tekrar koalisyon dönemlerine geri dönmememiz lazım. İki başlılığa tekrar dönmememiz gerekiyor. 7 Haziran seçimlerinde yaşadık. Güçlü bir şekilde tek başına iktidarı başa getirmeseniz kimlere muhtaç olduğunuzu 7 Haziran’da gördük. Bu sistem, ben gücümü PKK’dan, dağdan alıyorum, sırtımı dağdakilere yaslıyorum diyenlere bakanlık teklif etmek zorunda kaldı. Bu sistem HDP’liye bakanlık teklif etmek zorunda kaldı. İşte savundukları sistem bu. Biz yeni sitemle beraber 2 başlılığı ve ülkenin geleceğe güçlü yürümesindeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Vatandaş nasıl güçlü cumhurbaşkanı istiyorsa, onunla birlikte sandıktaki oyuyla hükümetine de karar verecek.”

Arslan, daha sonra bir otelde il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.