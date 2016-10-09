Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:

ÇANKIRI (AA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çankırı’nın 15 Temmuz darbe girişiminde her zaman olduğu gibi dik duruşunu ortaya koyduğunu belirterek, “Çankırılı ülkenin her yerinde şehit olmaya gidiyor. Biliyor ki toprak, uğruna ölen yoksa vatan değildir.” dedi.

Arslan, Ilgaz Tüneli’nde incelemelerde bulunmak üzere gittiği Çankırı’da, Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Valilikte yaptığı konuşmada, Çankırı’da yapılan en güzel işlerden birinin Ilgaz Tüneli olduğunu dile getiren Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankırı’ya özel bir ilgisi olduğunu söyledi.

Arslan, ilde 2003’ten önce 18 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 236 kilometre bölünmüş yol olduğuna dikkati çekerek, bu yolun 168 kilometresine bitümlü sıcak karışım (BSK) yapıldığını bildirdi.

Çankırı’da 2003 öncesi yaklaşık 10 yılda karayollarına yapılan harcamanın 60 milyon lira olduğuna işaret eden Arslan, 2003-2015 yılları arasında AK Parti hükümetleri döneminde ise 1 milyar 466 milyon lira harcama yapıldığını kaydetti.

Arslan, Çankırı’da şu an 16 projenin devam ettiğini belirterek, Çankırı’yı özellikle hem İstanbul’a hem doğuya bağlamak adına Tetek yolunun tamamlandığını ifade etti.

– Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli

Çankırı’nın hem Karadeniz’e hem güneye bağlantısı anlamında Ilgaz Tüneli’nin çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

“Ilgaz Tüneli’ni inşallah bu sene sonunda bitireceğiz ve bölgenin hassasiyetlerini, bölgenin milliyetçi değerlerini düşünerek ismini de Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak vereceğiz. Hem geçmişte istiklal mücadelesi verilirken Çankırı’nın fonksiyonu hem de 15 Temmuz’da Çankırı’nın ifa ettiği görev unutulmasın istedik.”

Çankırı’da demiryollarında da çok önemli işler yapıldığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

“Çankırı Makas Fabrikası yılda 250 makas üretecek kapasiteye sahip. YHT makaslarını üretecek VADEMSAŞ’ta da yılda 650 beton traversi makas üretimi yapılabilecek kapasite var. Çankırı-Kastamonu çevre yolunun bir kısmının ihalesini yapmıştık ancak yükleniciden kaynaklı bir sıkıntı yaşandı. Oranın tasfiyesini yapıyoruz, diğer kısmı olan 10 kilometrenin de projesi bu sene sonunda bitiyor. Çankırı çevre yolunun tamamını birden, kangren olan kısmı da dahil bu sene sonuna kadar ihalesini yapıyoruz. Hızlı bir şekilde takip ederek bunu bitireceğiz.

Ankara-Akyurt-Çankırı yolu Çankırı’yı Ankara’ya ve güneye bağlamak adına çok önemli. 69 kilometrelik yolun 54 kilometresi BSK olarak bitiyor. Geriye kalan kısmının da imar planları bitti, onların sürecini de başlatıyoruz. Böylece Çankırı’yı Ankara’ya daha da yaklaştırmış olacağız. Köy Hizmetleri Köprülü Kavşağı’nın da ihalesini bu yıl yapıyoruz. Tuz Mağarası yolu turistik anlamda da çok önemsediğimiz bir yol. Bu da inşallah bu yıl tamamlanıyor.”

Bakan Arslan, birçok proje bulunduğunu ve mevcut imkanları en doğru şekilde kullanarak ülkenin faydasına sunacaklarını dile getirdi.

Öncelikli projelere de değinen Arslan, “Kurşunlu-Korgun yolunu önümüzdeki yıl yatırım programına alıyoruz, daha önce söz verdiğimiz gibi. 83 kilometrelik Tosya-Çankırı yolu var. Önümüzdeki yıl proje ihalesini yapıp ona göre değerlendirme yapacağız. Eldivan-Yakınkent-Tüney yolu dediğimiz 42 kilometrelik yol da Organize Sanayi Bölgesi için önemli. Hem ağa alacağız hem gereğini yapacağız.” ifadelerini kullandı.

– Günde 26 trenden 40 trene

Irmak-Çankırı-Karabük-Zonguldak demiryolunun da Çankırı için önemli olduğuna işaret eden Arslan, bunun yaklaşık 172 kilometrelik kısmının Çankırı sınırları içinde yer aldığını ve 940 milyon lira proje bedeliyle ihalesinin yapıldığını anımsattı. Bu ay sonuna kadar projede testlerin biteceğini bildiren Arslan, “Önümüzdeki ay sonunda da hizmete sokacağız. Günde 26 tren çalışırken, 40 tren çalışabilecek.” dedi.

Çankırı’nın 15 Temmuz darbe girişiminde her zaman olduğu gibi dik duruşunu ortaya koyduğunu vurgulayan Arslan, “Çankırılı ülkenin her yerinde şehit olmaya gidiyor. Biliyor ki toprak, uğruna ölen yoksa vatan değildir.” diye konuştu.

Bakan Arslan, Valilik ziyareti sonrasında Çankırı Belediye Başkanlığını ve Çankırı AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.