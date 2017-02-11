– Konya ve Karaman’da polis ve jandarma ekiplerince sabit yol ve asayiş uygulaması yapıldı, umuma açık yerler denetlendi

KONYA/KARAMAN (AA) – Konya ve Karaman’da polis ve jandarma ekipleri tarafından ülke genelindeki huzur ve güven uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şubelerine bağlı ekiplerin yanı sıra jandarma görevlileri ana caddelerde ve kent giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarına gelen araçlarda ayrıntılı arama yaptı.

Sürücüler ve araçlarda bulunan kişilerin kimlik bilgileri kontrol edildi.

Uygulama kapsamında ayrıca umuma açık yerlerde bulunan kişilerin kimlik denetimleri gerçekleştirildi.

– Karaman

Karaman’da ise polis ve jandarma ekipleri ana caddeler ile kent giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları ve içindeki kişileri denetledi.

Karaman-Mersin karayolunun 15. kilometresinde 130 otomobil ve 10 yolcu otobüsünü durduran jandarma ekiplerince eğitimli iki köpek de kullanılarak ayrıntılı arama yapıldı. Köpekler araçlarda sigara ve uyuşturucu aradı. Sürücüler ve araçlarda bulunan kişilerin kimlik bilgileri kontrol edildi.

Jandarma görevlileri uygulamada aranan 14 kişi ile iki sigara kaçakçısını ve ruhsatsız bir av tüfeği taşıyan kişiyi yakaladı.

Uygulama kapsamında ayrıca umuma açık yerlerde bulunan kişilerin kimlikleri kontrol edildi.