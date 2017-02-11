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Ülke genelindeki huzur ve güven uygulaması

– Konya’da polis ve jandarma ekiplerince sabit yol ve asayiş uygulaması yapıldı, umuma açık yerler denetlendi

11 Şubat 2017 Cumartesi, 01:00

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KONYA (AA) – Ülke genelindeki huzur ve güven uygulaması kapsamında Konya’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şubelerine bağlı ekiplerin yanı sıra jandarma görevlileri ana caddelerde ve kent giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarına gelen araçlarda ayrıntılı arama yaptı.

Sürücüler ve araçlarda bulunan kişilerin kimlik bilgileri kontrol edildi.

Uygulama kapsamında ayrıca umuma açık yerlerde bulunan kişilerin kimlik denetimleri yapıldı.

jandarma Konya Polis Uygulama

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