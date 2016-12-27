ESKİŞEHİR (AA) – İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Eskişehir Temsilcisi Salih Kurtbaş, bu yıl Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde acı olayların yaşandığını belirterek, yeni yılın barış ve huzur getirmesi için dua ettiklerini söyledi.

Kurtbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün insanlığın acısını paylaştıklarını, Noel’in aslında umut olduğunu, insanların birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaştıklarında bütün kötülüklerin ortadan kalkacağını ifade etti. Kurtbaş, yeni yılda Türkiye ve dünya için dileklerinin barış ve umut olduğunu kaydetti.

Kurtbaş, şunları söyledi:

“2016 yılında sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde insanlar terör ve başka nedenlerle büyük acılar yaşadı. Onların acılarını her zaman içimizde hissettik. İncil’de, ‘Yas tutanlarla yas tutun. Sevinenlerle sevinin’ diyor. Hem ülkemiz hem de dünyamız için tek dileğimiz barış ve umut. Bundan farklı bir şey mümkün değil. Noel aslında umuttur. Bütün kötülüklere ve her şeye rağmen insanlar birbirini insani sevgi ile severse, sayarsa daha güzel olacak.

Birbirimizi asla düşman yerine koymadan insanlar birbirlerine sempati gösterirse dünyada çok şeyin değişeceğine ümit ediyoruz ve onun için dua ediyoruz. Terörün her türlüsüne karşıyız. Elbette bu ülke için her pazar dua ediyoruz. Amacımız, insanlara sevgi ve barış dilemek, öncelikle kendi milletimize tabii ki. Bunun geçici bir dönem olduğunu düşünüyorum. İleride daha güzel günler olacağı inancındayım.”

Noellerini kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kurtbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız Noelimizi hatırladı ve kutladı. Milli birlik ve beraberliğimizin daim olması hepimizin isteği ve arzusu. İnsanların bir ve beraber olduğu, sevginin hakim olduğu yerlerde tabii ki terör olmayacaktır. Türkiye zor bir zamandan geçiyor. Ülkemizin huzura kavuşması için dua ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.