Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar payı
İSTANBUL (AA) – Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan, Ülker'in son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştığını belirterek, "Ülker'in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payı ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştı ve açık ara pazar lideri olduk." ifadesini kullandı.
Ülker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turhan, bayram dönemlerinin tüketiciler kadar Ülker için de özel olduğunu kaydetti.
Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarının 600 milyon TL büyüklüğe ulaştığını aktaran Turhan, şunları kaydetti:
"Toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da 1 numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı'nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı’na da çikolata ve şekerleme portföyümüzdeki 47 çeşitli ürünle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Elli yılı aşkın süredir bayramların değişmeyen ikramı 'Ülker Çikolatin', sütlü çikolatası ve Osmanlı 'Çintemani' deseninden esinlenilerek hazırlanan rengarenk ambalajıyla, bayram ikramlarının klasikleri arasında yer alıyor."
– "Aynı özende ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz"
Aslı Özen Turhan, hediyelik çikolata portföyünün lider ürünü Ece Çikolata'nın da içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla tercih edilen bir diğer ürün olduğunu dile getirerek, "Şekerlemede ise tüketicilerimiz Ülker Damla Sakızlı Toffe ve Ülker Lokumcuk’a yoğun ilgi gösteriyor. Her bayram aynı özen, kalite ve lezzette ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz." bilgisini verdi.
Yıllardır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payının ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştığını ve açık ara pazar lideri olduklarını belirten Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bayram çikolatalarının bölgelere göre tüketiminde yüzde 31’le Marmara ilk sırada yer alırken yüzde 24’le İç Anadolu ikinci, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üçüncü oldu. Şekerlemede en yüksek tüketim 2018 yılında olduğu gibi yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görüldü. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda yüzde 36,8 ile en yüksek pazar payını alan iki bölgenin, 2019 Ramazan Bayramı’nda yakaladığı oran yüzde 41,7’ye yükseldi. 2019 Ramazan Bayramı’nda bu iki bölgeyi yüzde 17,4 ile Marmara, yüzde 16,9 ile İç Anadolu izledi."
-
Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019 Türkiye’de satışa çıktı
-
Bilgin'den Başsavcı Uğurlu'ya ziyaret
-
Yuvasından düşen yaralı leylek koruma altına alındı
-
Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar payı
-
Güney Koreli heyet Çatalhöyük kazı alanını gezdi
-
Recep Konuk, Çumra Belediye Meclis Toplantısı'na katıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]