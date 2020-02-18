Ülkü Ocakları İncesu Başkanlığı'ndan “Fırat Çakıroğlu” sergisi
KAYSERİ (AA) – Ülkü Ocakları İncesi başkanlığı, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına fotoğraf sergisi açtı.
Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergiyi gezen Ülkü Ocakları İncesu İlçe Başkanı İsmail Ilgın, her yıl olduğu gibi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini yaşatmak ve hafızalardan silinmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Ilgın, "Her yıl olduğu gibi yiğit kardeşimizi çeşitli etkinliklerle anarak yad ediyoruz. Bugün burada kendisine ait fotoğrafların bulunduğu sergimizi açtık. Öğrencilerimiz tarafından Kuran'ı Kerim tilavetinin yapıldığı sergimiz gün boyu sürecek." dedi.
Sergiyi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in yanı sıra mahalle muhtarları ve vatandaşlar da ziyaret etti.
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