Ülkü Ocakları, Suşehri'nde yeni binaya kavuştu

SİVAS (AA) – Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Suşehri İlçe Başkanlığının yeni binası törenle hizmete açıldı.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Gönüloğlu Mahallesi’ndeki yeni binanın açılışında yaptığı konuşmada, vatan ve bayrak uğrunda her zaman hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Vatan hainlerine hiçbir zaman fırsat vermeyeceklerini ifade eden Yalçındağ, “Bu vatanın bir karış toprağı için atalarımız yıllar önce canlarını vermiş. Bizler de o vatan sevdalılarının nesilleri olarak bu topraklarımızda hiçbir zaman hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bu uğurda gerekirse canımızı seve seve vermeye hazırız.” dedi.

Duanın ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, MHP İl Başkanı Turhan Eyinç de katıldı.