Ülkücüler terörü lanetlediler

Ülkücü gençler, Düzce Ülkü Ocağında bir araya gelerek Türk bayrakları açan ülkücüler Gaziantep Caddesi ve Spor Cadde üzerinden terör örgütü karşı sloganlar atarak yürüdü. “Şehitler ölmez Vatan Bölünmez” sloganları ve tekbirlerle yürüyen ülkücü gençler Avni Akyol Parkı önünde yürüyüşü tamamladı.

Yürüyüşün sonunda Işık Halkası Ocakları Düzce İl Başkanı Fatih Gülaçtı basın açıklaması yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayrak ile belediye ve il genel meclis üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında Fatih Gülaçtı, terörle mücadelede defalarca hazırlanmış olduklarını açıklama ederek mücadelenin bütün toplum nazarında yapılması gerektiğini dile getirdi. Fatih Gülaçtı keza birlik ve birliktelik çağrısı yaparak “Terörle çaba toplumun her kesimi kadar yapılmalı. Devlet Kadrolarında çalışanlardan Üniversitelerde okuyan öğrencilere değin yasadışı terör örgütü üyeleri belirlenmeli ve çaba edilmelidir. Bizler ülkücüler olarak bu mücadelede devletimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hale Ocakları Düzce İl Başkanı Fatih Gülaçtı’nın açıklamasının sonunda İstiklal Marşı okuyan ülkücüler, tekbirler eşliğinde olaysız bir şekilde dağıldılar.

Ali Osman Çatana