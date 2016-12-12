Uludağ Üniversitesinden teröre kınama

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Son günlerde yurdumuzun değişik bölgelerinde yaşanan terör saldırıları gibi İstanbul’da yaşanan alçak saldırılarda ülkemizin her ferdini derinden etkilemiştir. Bizler de Uludağ Üniversitesi ailesi olarak, İstanbul’da meydana gelen patlamada çok sayıda polisimizin ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Masum sivilleri kasıt bölge bu menfur saldırıyı gerçekleştiren, topraklarımızın bütünlüğüne kasdı olan tüm teröristleri lanetliyoruz. Herkes bilmelidir oysa, barış ve kardeşliğe yapılan bu saldırılar hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır. Türk milleti, sahip olduğu deneyim ve aklıselim ile bu kanlı oyunu bozacak, teröre asla teslim olmayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu görüşler ile şehit olan polislerimize ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.