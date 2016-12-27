Uludağ Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Eskişehir'de konser
27 Aralık 2016 Salı, 12:10
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın oda müziği konserlerinde bu hafta Uludağ Yaylı Çalgılar Dörtlüsü sahne aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde, Uludağ Yaylı Çalgılar Dörtlüsü sanatseverlerle buluştu.
Kemanda Sanem Aytüre Kıroğlu ve Gizem Yıldız, viyolada Mehmet Çağdaş Tuncer ve viyolonselde İrem Yüksel sahne aldı.
Handel, Gershwin, Cui, Piazzolla, Searle ve Beethoven gibi bestekarların eserlerini başarılı şekilde yorumlayan sanatçılar, konser sonrası alkış aldı.