Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi

Dün gece başlayan yağışla birlikte Sarıalan’da her yer bembeyaz oldu. Teleferik’te kış sezonu öncesi bakım çalışmalarının bitmesiyle seferler baştan başladı.

Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, günün minimum sıcaklığının -6, en yüksek sıcaklığının -4 olacağı açıklama edildi. .

Teleferiğin sefer saatleri konusunda da tatilcilerin özenli olması istenirken, seferlerin saat 10’da başlayıp 17’de bittiği kaydedildi.