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Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi

Dün gece başlayan yağışla birlikte Sarıalan’da her yer bembeyaz oldu.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 10:35
uludag-yeniden-beyaz-gelinligini-giydi

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Dün gece başlayan yağışla birlikte Sarıalan’da her yer bembeyaz oldu. Teleferik’te kış sezonu öncesi bakım çalışmalarının bitmesiyle seferler baştan başladı.

Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, günün minimum sıcaklığının -6, en yüksek sıcaklığının -4 olacağı açıklama edildi. .
Teleferiğin sefer saatleri konusunda da tatilcilerin özenli olması istenirken, seferlerin saat 10’da başlayıp 17’de bittiği kaydedildi. 

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