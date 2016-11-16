Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi
Dün gece başlayan yağışla birlikte Sarıalan’da her yer bembeyaz oldu.
16 Kasım 2016 Çarşamba, 10:35
Dün gece başlayan yağışla birlikte Sarıalan’da her yer bembeyaz oldu. Teleferik’te kış sezonu öncesi bakım çalışmalarının bitmesiyle seferler baştan başladı.
Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, günün minimum sıcaklığının -6, en yüksek sıcaklığının -4 olacağı açıklama edildi. .
Teleferiğin sefer saatleri konusunda da tatilcilerin özenli olması istenirken, seferlerin saat 10’da başlayıp 17’de bittiği kaydedildi.