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Uludağa çıkacaklar dikkat! Saatler değişti

 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu nakliye kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, bugünden itibaren çalışma saatlerini baştan düzenledi. Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, “Bursa Teleferik egzersiz saatleri 19.12.2016 Pazartesi’den .

19 Aralık 2016 Pazartesi, 09:59

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 176 kabin ile saatte bin 500 yolcu nakliye kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, bugünden itibaren çalışma saatlerini baştan düzenledi.
Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, “Bursa Teleferik egzersiz saatleri 19.12.2016 Pazartesi’den itibaren Sabah 08:00- Akşam 20:00 olarak güncellenmiştir.” denildi. 

Başarı Peker
BURSA 

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