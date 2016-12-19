Uludağa çıkacaklar dikkat! Saatler değişti

176 kabin ile saatte bin 500 yolcu nakliye kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, bugünden itibaren çalışma saatlerini baştan düzenledi.

Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, “Bursa Teleferik egzersiz saatleri 19.12.2016 Pazartesi’den itibaren Sabah 08:00- Akşam 20:00 olarak güncellenmiştir.” denildi.

Başarı Peker

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