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07 Kasım 2016 Pazartesi

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Uludağa çıkacaklar dikkat!

176 kabin ile saatte bin 500 yolcu nakliye kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik, bugünden itibaren kış bakımına gireceğini açıkladı. Bursa Teleferik A.Ş’den alınan bilgiye takriben, “Kış sezonunda sizlere daha iyi ve güvenli hizmet verebilmek .

07 Kasım 2016 Pazartesi, 10:20
uludaga-cikacaklar-dikkat

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176 kabin ile saatte bin 500 yolcu nakliye kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik, bugünden itibaren kış bakımına gireceğini açıkladı.

Bursa Teleferik A.Ş’den alınan bilgiye takriben, “Kış sezonunda sizlere daha iyi ve güvenli hizmet verebilmek için 07.11.2016- 11.11.2016 tarihleri arasında beş gün boyunca bakım yapılacaktır. Tesisimiz 12.11.2016 Cumartesi günü açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” denildi. 

Zafer Peker

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