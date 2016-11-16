Uludağa mevsiminden önce kar yağdırdılar

Yeni aldığı kar püskürtme makineyle 1,5 dönümlük alana 50 santim kalınlığında kar yağdırıp pisti kayak yapmaya hazır ışık halkası getiren Teleferik A.Ş., henüz kar yağmadan Uludağ’a gelen ziyaretçilere kar keyfi yaşatıyor. Kar yağmamasına karşın Uludağ’da 50 santim kalınlığında kar görebilen vatandaşlar, kar topu oynamayı ihmalkârlık etmedi.

Teleferik A.Ş.’nin yeni aldığı kar püskürtme makinesi hiçbir kimyevî madde kullanılmadan yalnızca suyla kar üretiyor. Yeni aldıkları alet hakkında bilgi veren Teleferik İşletme Müdürü Onur Özer, “Dünyada en uzun halatllı nakliyecilik hattına sahibiz. 9 kilometrelik hat 125 milyon liralık bir yatırımla yapıldı. Uludağ’da karın geç yağmasından nedeniyle kar sporları geç yapılmaktaydı. Biz bunun önlemek için yurt dışından ithal ettiğimiz kar püskürtme makinesiyle sun’i kar yağdırma çalışmasına başladık. Dün gece 2 saatlik bir çalışmayla 150 metrelik alanı karla kaplamayı başardık. Yapay kar yağdırmak için hava sıcaklığının eksi 2 derece olması gerekiyor. Bunun yanında da yüzde 60’lık bir nem oranına gereklilik var. Bugün itibariyle uygun hava şartlarını yakaladık. Suni kar yağdırma denememiz başarılı geçti ve Uludağ’a kar yağdırmayı başardık” dedi.

Bu uygulamanın Uludağ’ın altında su rezervi olmadığı için daha evvel yapılamadığını anlatan Onur Özer, “Biz bunun için kendimize bin tonluk suni göl hazırladık. Bu makineyle 3 günde 1,5 dönümlük sahayı karla kaplayabiliyoruz. Karın kalınlığı 50 santim olacak. Bu kalınlık kızak kaymak için yerinde. İstersek daha pozitif kar yağdırabiliriz. Otelciler yerine pistlere biz kar yağdırıyoruz. Bundan sonradan bu makinelerin sayısını arttırarak daha fazla suni kar yağdırmaya düşünüyoruz. Aralık ve ocak ayında açılan kayak sezonunu bu alet tamamen kasım ayının ortası gibi açarak, mart sonuna kadar sürdürerek Uludağ’a daha pozitif turist çekeceğiz. Bu makineyi 50 bin avroya aldık. Sulama havuzu ise 300 bin liraya mülk oldu. Yaptığımız bin tonluk sulama havuzunu kışın kar üretmekte, yazın da orman yangınlarını söndürmekte kullanacağız” dedi.

Burak Türker