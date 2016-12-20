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20 Aralık 2016 Salı

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Uludağda -18 derecede kamp

Bursalı Cihat Sefa Bektaş, Ahmet Kaçar, Ahmet Sungur, Necati Meşhur ve Altuğ Balamur hafta sonu tatilini kış turizmin merkezlerinden Uludağ’ın soğuk havasına aldırış etmeden 1 metreyi bulan karın üstünde kamp atarak değerlendirdi.  Çobankaya’dan Kızpınarı mevkiine 3 kilom.

20 Aralık 2016 Salı, 10:15

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Bursalı Cihat Sefa Bektaş, Ahmet Kaçar, Ahmet Sungur, Necati Meşhur ve Altuğ Balamur hafta sonu tatilini kış turizmin merkezlerinden Uludağ’ın soğuk havasına aldırış etmeden 1 metreyi bulan karın üstünde kamp atarak değerlendirdi. 

Çobankaya’dan Kızpınarı mevkiine 3 kilometre yürüye yürüye gelen dağcılar soğuktan daha az etkilenmek için kar duvarı ördükten daha sonra çadırlarını kurdu.
Yanlarında getirdikleri ekipmanları baştan sona -18 dereceyi bulan soğuklukta güçlük çekmeyen dağcılar, ocaklarında yemeklerini yapıp, çaylarını da içmeyi ihmal etmezken yaptıkları içeceklerin donması gözlerden kaçmadı. 

Galibiyet Peker
 

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