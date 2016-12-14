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Uludağda 5 saat mahsur kaldılar

Edinilen bilgiye takriben, Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri’nde taşeron olarak çalışan ve köylerin foseptik kuyularını çeken Hakan Meydan (42), Murat Aydoğdu (39) ve Tuğrul Özpolat (27), öğle saatlerinde kamyonla Hüseyinalan köyüne yola çıktı.

14 Aralık 2016 Çarşamba, 00:52
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Edinilen bilgiye takriben, Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri’nde taşeron olarak çalışan ve köylerin foseptik kuyularını çeken Hakan Meydan (42), Murat Aydoğdu (39) ve Tuğrul Özpolat (27), öğle saatlerinde kamyonla Hüseyinalan köyüne yola çıktı. Oysa bir anda bastıran tipi, köy yolunun karla kaplanmasına niçin oldu. Kamyoncular da bölgede mahsur kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine ast ekipler olaya müdahale ederek mahsur kalan işçileri meslek makineleri ile yaptıkları alıştırma sonucu kurtardı.

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