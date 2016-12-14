Uludağda kar kalınlığı 1 metreyi buldu

Hafta sonu itibariyle sezonu açacak olan Uludağ’da hazırlıklarda da son noktaya gelindi. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı zirvede, iş makineleri de kayak pistlerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bilhassa Arap turistlerin büyük alaka gösterdiği Uludağ’da, günübirlikçiler de karın keyfini çıkardı.

Kayak öğretmeni Koray Karabulut, mevcut kar kalınlığı ile sezonu hafta sonu itibariyle çözülmüş görebileceklerini belirterek, “Karın da sezonun erken tarihinde yağıyor olması kış tatilinin erken başlamasına bir faydası olarak düşünüyorum. Böyle güzel bir kar devam ederse sezonun ortasına değin hoş bir kış geçecektir” dedi.

Kaymayı bilmeyen vatandaşların eğitim alması gerektiğine uyarı çeken Karabulut, “Bir şeyi bilmeden gerçekleştirmek tehlike ama bilerek üstünde duruyor yapabilmek daha keyifli. Aileler de çocuklarının böyle bir tehlike almamalarını istedikleri için kayak eğitimine istek ve yön belirleme yapıyorlar” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hafta boyunca zirvede en yüksek hava sıcaklığı eksi 10, en az hava sıcaklığının ise eksi 20 derece olması bekleniyor.

Mesut Alan – Abdullah Çibir