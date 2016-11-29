Uludağda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Uludağ’ın zirvesinde kar yağışı dün akşamdan bu yanlamasına etkili oluyor. Yaklaşık 10 santimetreye değin ulaşan kar kalınlığı esnafın da yüzünü güldürdü. Zirvenin beyaza büründüğünü yakından bakmak isteyen vatandaşlar, teleferik ile Uludağ’a akın etti. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olması ve kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Ağaçların üstünde biriken karlar benzersiz manzaralar ortaya çıkardı. Bu yıl yapay kar makinesi ise havanın eksi 3 dereceye düşmesiyle çalıştırılacak. Uludağ’ın zirvesine gelen vatandaşlar kar topu oynamayı da dikkatsizlik etmedi. Bol bol resim çekinen yabancı turistler, zirvenin keyfini çıkarttı.

Uludağ’da beklenen hava sıcaklığı ise şöyle:

Salı gündüz 1, gece eksi 2, Çarşamba gündüz eksi 5, gece eksi 7, Perşembe gündüz eksi 5 gece eksi 7, Cuma günü ise gündüz 0, gece eksi 2 derece.

Abdullah Çibir – Mesut Bölge

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