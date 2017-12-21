Uludağ’da kar üstünde nefes kesen yarışma
Bu yıl ilk defa karla tanışmak için Uludağ’a çıkan lise öğrencileri, kar üzerinde gönüllerince eğlendi. Dondurucu soğukta çuvalla yürüme yarışı yapan öğrenciler, halat çekme de oynadı. Karların üzerinde futbol maçı yapan öğrenciler kıyasıya yarıştı. Karların üzerinde piknik de yapan onlarca öğrenci keyifli bir gün geçirdi.
Bazı öğrenciler ilk defa Uludağ’a çıktığını söyledi. Eksi 5 dereceyi bulan soğukta karların üzerinde oynamanın keyfini çıkaran öğrenciler, bu yıl ilk defa karla tanıştı. Öğrenciler “Şehir merkezinde bu yıl hiç kar yağmadığı için Uludağ’da karla oynayıp eğlendik. Karların üzerinde halat çekme ve çeşitli oyunlar oynadık. Biz daha önce Uludağ’a hiç çıkmamıştık, çok keyifli bir gün geçirdik” dedi.
Burak Türker – Samet Doğru
-
2018 en güzel yılbaşı mesajları. Yeni yıl mesajları. Yılbaşı ve Noel kutlamak caiz mi?
-
Uludağ’da kar üstünde nefes kesen yarışma
-
Meteoroloji saat verdi: Kar geliyor (21 Aralık 2017 yurtta hava durumu)
-
İnternetten bıkan çocuklar doğal yaşama geri döndü
-
Çöl kaplanı Fahreddin Paşa
-
Süper Loto sonucu 21 Aralık 2017 Milli Piyango MPİ çekiliş sonucu sorgulama
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.