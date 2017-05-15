Uludağ’da kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor

100 bin kestane ağacının bulunduğu Uludağ’da 3 yıl içinde kestane ağaçlarının yüzde yirmisini kurutan gal arıları, bu yıl yüzde yetmişlik alanı imha etti. Kestane ağaçlarına lavralarını bırakan gal arılarının yavruları kestane ağaçlarında büyürken, ağacın suyunu emiyor ve bir yılda da ağacı kurutuyor. Yılda 50 kilometre alana yayılan katil arılar, önümüzdeki kısa vakit içinde Türkiye’de kestane ağacı bırakmayacak.

Birincil gemilerle İtalya’dan Yalova’ya gelen Gal grısı Uludağ’daki kestane ağaçlarına da ulaşarak büyük hasar verdi. Üreticiler bu katil arıların yılda 50 kilometre yayıldığını belirterek, bu arılara karşı önlem alınmazsa yakında Türkiye’de kestane ağacı kalmayacağını ifade etti. 2,5 santim boyundaki dişi arı, kendi kendisini dölleyerek her ağaca yaklaşık 100 yumurta bırakabiliyor. Ağaçların tomurcuklarına ciddi zarar veren kurtçuklar meyve teşekkülünü engelliyor ve ağaçları kurutuyor.

Her yıl Uludağ’da gal arılarının artarak yayıldığını belirten Fidyekızık Köyü Yeniden Yapılanma Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, “Bu arıların ilk Yalova’ya İtalya’dan geldiği söyleniyor. Bu arılar Uludağ’da bulunan 5 bin dönümlük kestane ormanlarını kapladı. Biz üreticiler olarak bu hastalığa çare bulunmasını istiyoruz. Bu arılar Uludağ’daki kestane ağaçlarının yüzde yirmisini 3 yılda kuruttu. Bu sene ise 4’üncü senesi Uludağ’daki kestane ormanlarında ulaştıkları alan yüzde yetmiş. Bu arının ilacı değil, yalnızca bu arıyı yiyen bir arı çeşidi ile yok ediliyor. Geçen yıl bu katil arıları yiyen arılardan Uludağ’daki ormanlara 700 adet salındı. Ama menfaat etmedi. Tedbir alınmazsa önümüzdeki 3-4 sene içinde Uludağ’da sonraki yıllarda ülkemizde kestane ve kestane balı kalmayacak. Derhal yetkililerin çare bulması gerekli” dedi.

Burak Türker – Uğur Uslubaş