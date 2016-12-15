Uludağda yakılan meşale ile sezon erken açıldı

Kış turizminin favori merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreyi bulmasının ardındaki hafta sonu açılması beklenen sezonunun meşalesi erken yakıldı. Uludağ’da kayak pistlerinin ve otellerin hazırlıkları tamamlanırken, karların meslek makineleriyle basılmasının ardından tatilciler de pistlerin ilk denemesini gerçekleştirdi.

Yabancı turistlerinde büyük ilgi gösterdiği Uludağ’da, otellerin ve kayak pistlerinin önümüzdeki haftadan itibaren yoğunluk yaşaması bekleniyor,

Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abdullah Damar, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöresel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Artist ve vatandaşların da katılımıyla sezonun stardı verildi.

Uludağ’ın bugünden itibaren sezonu açtığını bildiren Akkuş, “Bu sezonunu çok güzel geçeceğini umuyorum. Önümüzdeki günlerde Uludağ’ı dünyaya tanıtacağımıza inanıyorum. Bilhassa Uludağ’ı 2,5 aylık kış turizmi değil 4 mevsim burada faaliyet kullanmak istiyoruz. Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalara bakacak olursak da otellerin tekrar elden geçirilmesi ve yeni kazandırılan alanlar fevkalade güzel. Burada imtiyaz veya kayırma yoktur. Bizim için en önemlisi de buydu. Burada yıkılması gereken neyse planlamaya kadar gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Yılbaşında 8 bin yatak kapasitesi sahip olan otellerin tamamen doymuş olduğunu açıklayan Akkuş, “Olur Ya bu sezon yılbaşında misafirlerimizi Uludağ’ın zirvesinde değil, şehir merkezinde ağırlayacağız. Geçen yıl Rusya’dan böylece fazla turist gelmemişti. Ama bu yıl rezervasyonlara baktığımız vakit büyük bir artışın ve talebin olduğunu görüyoruz. hemen İstanbul’a inen uçakların en ince ayrıntısına kadar doymuş olarak geldiğini biliyoruz. Yılbaşı akşamından itibaren de bu yoğunluğun Uludağ’da da yaşanacağına inanıyorum” biçiminde konuştu.

Her türlü emniyet tedbirini aldıklarını belirten Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, “İnşallah güzel bir sezon olacağını ümit ediyoruz. Kar yağışı da aralıklarla devam etse de Uludağ’ı ayrıntılarıyla beyaza bürüdü. Artık bugünden itibaren de sezonu açmış bulunmaktayız. Yerli ve yabancı turistlerimizi Uludağ’a bekliyoruz” dedi.

Ayrıca jandarma ayrıca de kurtarma ekipleri olarak Uludağ’ın son derece güvenli olduğunu bildiren Kültür Turizm Müdür Vekili Abdullah Damar ise, yeni planlamayla tatilcilerin buradaki tüm faaliyetleri gönül rahatlığı ile geçirebileceğini söyledi.

Uludağ’da yılbaşı öncesi son yıllardaki en iyi kar yağışının yaşandığını anlatan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Ressam, “Sezona başlamadan kar yağışının gelmesi, Uludağ’da kış turizmine hazırlanmış olduğumuzu göstermektedir. Oteller tamamen hazır durumda ve hafta sonundan itibaren aktif olarak açılacaklardır. Bütün halkımızı kendi ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Uludağ’a bekliyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, hafta baştan başa zirvede en yüksek hava sıcaklığı eksi 5, asgari hava sıcaklığının ise eksi 22 derece olması bekleniyor. Kar kalınlığı ise 1 metreyi aşmış durumda.

Abdullah Çibir – Mesut Alan