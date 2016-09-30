Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ulusal İtfaiye Basın Ödülleri sahiplerini buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli İtfaiye Basın Ödülleri bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Türkiye’nin bambaşka şehirlerinden itfaiyecilerin katılımı ile gerçekleşen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, Konya’da başarıyla yürütülün gönüllü itfaiyecilik uygulamasının tüm Türkiye’de yayılmasını amaçladıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Büyükalim, itfaiyeciliğin tanrısal bir meslek olduğunu açıklama ederek, “Doktorlarımız da fazla kutsal bir devir ifa ediyorlar. Onlar canı kurtarıyorlar fakat itfaiyecilerimiz hem canı keza malı kurtarıyorlar. Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.

Törene katılan BEMBİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, itfaiye teşkilatının bugüne kadar kurtardığı can ve malların hatıralarının kitaplara sığmayacak değin fazla ve kıymetli olduğunu kaydetti.

Hem gönüllü, keza de de profesyonel olarak çalışan, canlarını ortaya koyan itfaiyecilerin haftasını kutlayan AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Ben burada ödül bölge, almayan herkesin, keza itfaiyecilerimizin, ayrıca basın mensuplarımızın emeklerini ve katkılarını paha biçilmez buluyorum” şeklinde konuştu.

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil Sağlam, daha etkili müdahaleler için gönüllü itfaiyecilik kavramının toplumun her kesimine anlatılması ve benimsetilmesinin büyük yük arz ettiğini söyledi. Sağlam, Büyükşehir Belediyesi’nin bu doğrultudaki faaliyetlerini takdir ettiklerini bildirdi.

Ödüller ibraz edildi

Konuşmaların ardındaki, İtfaiye Haftası kapsamında yapılan Gönüllü İtfaiyecilik Tanıtım Programı’nda emeği geçenler ile gönüllü itfaiyecilere plaketleri ibraz edildi. Arkasından, ortaokul öğrencilerine karşın düzenlenen resim yarışmasında birinci olan Selçuklu Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulundan İrem Uçmak, ikinci olan Meram Alparslan Ortaokulundan Aysel Çeyiz, üçüncü olan Ereğli Halime Demirel Ortaokulundan Ayça Cengiz ile mansiyon kazananlara ödülleri verildi.

Programın sonunda ise, Milli Basın Ödülleri resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Yarışmada, Kocaeli İhlas Haber Ajansından Refik Fidan birinci, Konya Doğan Haber Ajansından Tolga Yanık ikinci, İstanbul Habertürk Muhabiri Uzay Kesmen üçüncü olarak ödüle değerinde görüldü.