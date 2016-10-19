ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Uluslararası Cam Festivali” 24 Ekim’de başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi’nde gerçekleşecek festivale Colin Webster, Nobuyuki Fujiwara ve Steven Ciezki gibi sanatçılar katılacak.

Festivalde, sıcak cam üfleme çalıştayları, konferanslar, müzik dinletileri ve konserler düzenlenecek.

Etkinlik, 30 Ekim’de son bulacak.