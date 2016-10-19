  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
19 Ekim 2016 Çarşamba

Ana Sayfa   >   Genel   >   “Uluslararası Cam Festivali”

“Uluslararası Cam Festivali”

19 Ekim 2016 Çarşamba, 16:25
"Uluslararası Cam Festivali"

Benzer Konular

Eskişehir'den kısa kısa
Eskişehir'den kısa kısa
19 Ekim Muhtarlar Günü
19 Ekim Muhtarlar Günü
Eskişehir'de trafik kazası: 1 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Uluslararası Cam Festivali” 24 Ekim’de başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi’nde gerçekleşecek festivale Colin Webster, Nobuyuki Fujiwara ve Steven Ciezki gibi sanatçılar katılacak.

Festivalde, sıcak cam üfleme çalıştayları, konferanslar, müzik dinletileri ve konserler düzenlenecek.

Etkinlik, 30 Ekim’de son bulacak.

4. Uluslararası Cam Festivali eskişehir Odunpazarı Taksim Trio

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet