Uluslararası Çocuk Şenliği Kapadokya'da

NEVŞEHİR (AA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Uluslararası Çocuk Şenliği, 2017 yılında Nevşehir’deki tarihi ve turistik alanların bulunduğu il merkezi ile bazı ilçe ve beldelerde yapılacak.

TRT tarafından “Çocuk Ülkesi” konsepti ile bu yıl 39’uncusu organize edilecek şenlik, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, basın toplantısı düzenledi.

Nevşehir Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Aktaş, hazırlıklara başlandığını aktardı.

Uluslararası Çocuk Şenliği’nin Nevşehir’de yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Aktaş, etkinliğin Nevşehir’e önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Aktaş, en az 30 ülkeden katılım sağlanacağını ve her ülkeden 15 çocuğun etkinliklerde yer alacağını aktardı.

Aktaş, “Şu an TRT, 30 ülkeyi düşünüyor, 60 ülke olma ihtimali var. Her ülkeden 15 çocuk ilimizde 1 hafta süreyle misafir edilecek. Yabancı basın mensupları ve günlerce yapılacak yayınlar, bölgemizin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Etkinliğin Nevşehir’de yapılacağını öğrenince kendi adıma heyecanlandım. Nevşehir’de turizmin önünü açmak için nasıl bir çalışma yapabiliriz derken böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmak bizleri mutlu etti.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ünver de il genelindeki tüm kurum ve kuruluşların elini taşın altına koyarak bu organizasyonun başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ünver, “Bu, oldukça ciddi bir organizasyon. Nevşehir Belediyesi olarak da önemli oranda bir bütçe ile bu organizasyonda yerimizi alıyoruz. Söz konusu organizasyon aynı zamanda geleceğimize yönelik ciddi bir yatırımdır. Bölgemizin turizmdeki potansiyelinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha önce büyük şehirlerde gerçekleştirilen bu organizasyonun Nevşehir’de gerçekleştiriliyor olması kanaatimce tarihi bir fırsat.” değerlendirmesini yaptı.

İlçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra akademisyenler, daire başkanları ve turizmcilerin de hazır bulunduğu toplantıda daha sonra organizasyona ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.